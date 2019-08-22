Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
«Тропические леса Амазонии производят более 20% кислорода в мире, и они горели в течение трёх последних недель. Наша обязанность — помочь спасти нашу планету», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив фотографию пожара, а также добавив хештег #prayforamazonia («молись за Амазонию»).
Амазонка является крупнейшим тропическим лесом в мире. В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83%.
Дибала призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии
- 22 августа 2019
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
Партнерский контент