Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

«Тропические леса Амазонии производят более 20% кислорода в мире, и они горели в течение трёх последних недель. Наша обязанность — помочь спасти нашу планету», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив фотографию пожара, а также добавив хештег #prayforamazonia («молись за Амазонию»).

Амазонка является крупнейшим тропическим лесом в мире. В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83%.