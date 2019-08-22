Окслейд-Чемберлен подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с центральным полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Стороны заключили новое долгосрочное соглашение.

По информации Transfermarkt, новый контракт между Окслейд-Чемберленом и «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Фото можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в «Инстаграме».

Алекс выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее хавбек защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Саутгемптона».

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен помог «Ливерпулю» только в четырёх встречах, поскольку восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2018 года.

В нынешней кампании Алекс отыграл 89 минут в выездном матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1).