Окслейд-Чемберлен подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с центральным полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Стороны заключили новое долгосрочное соглашение.
По информации Transfermarkt, новый контракт между Окслейд-Чемберленом и «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Фото можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в «Инстаграме».
Алекс выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее хавбек защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Саутгемптона».
В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен помог «Ливерпулю» только в четырёх встречах, поскольку восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2018 года.
В нынешней кампании Алекс отыграл 89 минут в выездном матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1).
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