Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Коста-риканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас в ближайшее время перейдёт в парижский «ПСЖ», утверждает Marca.

По данным источника, «Королевский клуб» согласился отпустить Наваса, который решил сменить команду, так как отказался быть дублёром Тибо Куртуа. Ожидается, что вскоре костариканец прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования.

«Реал» уже приступил к поиску замены Навасу. В Мадриде полагают, что таковой может стать опытный вратарь, который перейдёт в клуб на правах аренды сроком на один год.

Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 32-летний голкипер провёл 10 матчей в чемпионате Испании и пропустил восемь голов.