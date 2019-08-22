Навас близок к переходу в «ПСЖ»
Коста-риканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас в ближайшее время перейдёт в парижский «ПСЖ», утверждает Marca.
По данным источника, «Королевский клуб» согласился отпустить Наваса, который решил сменить команду, так как отказался быть дублёром Тибо Куртуа. Ожидается, что вскоре костариканец прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования.
«Реал» уже приступил к поиску замены Навасу. В Мадриде полагают, что таковой может стать опытный вратарь, который перейдёт в клуб на правах аренды сроком на один год.
Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 32-летний голкипер провёл 10 матчей в чемпионате Испании и пропустил восемь голов.
«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу
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