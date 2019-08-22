«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский «Фейеноорд» разгромил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Андрис Трейманис, которому ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал Сэм Ларссон. На 56-й минуте преимущество голландского клуба увеличил Лерой Фер, которому ассистировал Ренато Тапиа. Окончательный счёт на 78-й минуте установил Фер, оформивший дубль.

Ответный матч «Хапоэль» — «Фейеноорд» состоится 29 августа в Беэр-Шеве на стадионе «Тернер».

В другом матче болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграл вничью со словенским «Марибором» со счётом 0:0.