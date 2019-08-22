«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский «Фейеноорд» разгромил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Андрис Трейманис, которому ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал Сэм Ларссон. На 56-й минуте преимущество голландского клуба увеличил Лерой Фер, которому ассистировал Ренато Тапиа. Окончательный счёт на 78-й минуте установил Фер, оформивший дубль.
Ответный матч «Хапоэль» — «Фейеноорд» состоится 29 августа в Беэр-Шеве на стадионе «Тернер».
В другом матче болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграл вничью со словенским «Марибором» со счётом 0:0.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 20:30 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
3 : 0
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
1:0 – Ларссон – 33, 2:0 – Фер – 56, 3:0 – Фер – 78
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