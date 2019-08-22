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«Копенгаген» обыграл «Ригу» в квалификации Лиги Европы

«Копенгаген» обыграл «Ригу» в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» обыграл латвийскую «Ригу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом, которому ассистировали Бас ван Донген и Йост ван Зейлен.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Виктор Фишер, которому ассистировал Пьер Бенгтссон. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Владимира Камеша. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Фелипе Брисола. Второй гол в ворота рижан на 62-й минуте забил Пиерос Сотириу, который реализовал 11-метровый. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мохаммед Дарами.

Ответный матч «Рига» — «Копенгаген» состоится 29 августа в Риге на стадионе «Сконто».

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
3 : 1
Рига
Рига, Латвия
1:0 – Фишер – 18, 1:1 – Камеш – 41, 2:1 – Сотириу – 62 (пен), 3:1 – Дарами – 90+3
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