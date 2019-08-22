«Копенгаген» обыграл «Ригу» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» обыграл латвийскую «Ригу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом, которому ассистировали Бас ван Донген и Йост ван Зейлен.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Виктор Фишер, которому ассистировал Пьер Бенгтссон. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Владимира Камеша. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Фелипе Брисола. Второй гол в ворота рижан на 62-й минуте забил Пиерос Сотириу, который реализовал 11-метровый. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мохаммед Дарами.
Ответный матч «Рига» — «Копенгаген» состоится 29 августа в Риге на стадионе «Сконто».
- 22 августа 2019
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