«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с «Легией» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы польская «Легия» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, которому ассистировали Фредерик Акетт и Сириль Муньйе.

Ответный матч «Рейнджерс» — «Легия» состоится 29 августа на стадионе «Айброкс» в Глазго.

В другом матче греческий АЕК проиграл турецкому «Трабзонспору» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Хозяева открыли счёт на 4-й минуте, отличился Марко Ливайя. В середине тайма равновесие восстановил Калеб Экубан. Перед самым свистком на перерыв он же вывел вперёд гостей. На 70-й минуте Экубан оформил хет-трик, установив окончательный счёт.