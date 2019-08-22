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«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с «Легией» в квалификации Лиги Европы

«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с «Легией» в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы польская «Легия» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, которому ассистировали Фредерик Акетт и Сириль Муньйе.

Ответный матч «Рейнджерс» — «Легия» состоится 29 августа на стадионе «Айброкс» в Глазго.

В другом матче греческий АЕК проиграл турецкому «Трабзонспору» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Хозяева открыли счёт на 4-й минуте, отличился Марко Ливайя. В середине тайма равновесие восстановил Калеб Экубан. Перед самым свистком на перерыв он же вывел вперёд гостей. На 70-й минуте Экубан оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
0 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
1 : 3
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 – Ливайя – 4, 1:1 – Экубан – 28, 1:2 – Экубан – 44, 1:3 – Экубан – 70
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