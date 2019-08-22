«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с «Легией» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы польская «Легия» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, которому ассистировали Фредерик Акетт и Сириль Муньйе.
Ответный матч «Рейнджерс» — «Легия» состоится 29 августа на стадионе «Айброкс» в Глазго.
В другом матче греческий АЕК проиграл турецкому «Трабзонспору» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Хозяева открыли счёт на 4-й минуте, отличился Марко Ливайя. В середине тайма равновесие восстановил Калеб Экубан. Перед самым свистком на перерыв он же вывел вперёд гостей. На 70-й минуте Экубан оформил хет-трик, установив окончательный счёт.
- 22 августа 2019
-
23:14
-
22:53
-
22:51
-
22:41
-
22:23
-
22:16
-
21:53
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19