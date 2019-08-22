Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ан. Миранчук: не считаю, что у нас слабый чемпионат

Ан. Миранчук: не считаю, что у нас слабый чемпионат
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги и вспомнил выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе «железнодорожников».

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» занял последнее место в группе D Лиги чемпионов. В 6 матчах команда Юрия Сёмина одержала одну победу и потерпела пять поражения. Соперниками «железнодорожников» были «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».

Кикнадзе: у «Локомотива» уже сейчас есть несколько предложений по Миранчукам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент