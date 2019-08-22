Ан. Миранчук: не считаю, что у нас слабый чемпионат

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги и вспомнил выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе «железнодорожников».

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» занял последнее место в группе D Лиги чемпионов. В 6 матчах команда Юрия Сёмина одержала одну победу и потерпела пять поражения. Соперниками «железнодорожников» были «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».