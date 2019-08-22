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Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»

Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
Футбол / Италия 0

Новичок «Фиорентины» французский полузащитник Франк Рибери будет выступать за итальянский клуб под 7-м номером.

36-летний Рибери являлся свободным агентом, поэтому достался флорентийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с «Баварией», за которую отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке мюнхенского клуба, стал автором семи забитых мячей, а также сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода «Фиорентину» отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.

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