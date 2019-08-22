Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
Новичок «Фиорентины» французский полузащитник Франк Рибери будет выступать за итальянский клуб под 7-м номером.
36-летний Рибери являлся свободным агентом, поэтому достался флорентийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.
Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с «Баварией», за которую отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке мюнхенского клуба, стал автором семи забитых мячей, а также сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода «Фиорентину» отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.
Рибери: рад подписать контракт с «Фиорентиной», новая глава начинается
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