ПСВ разгромил «Аполлон» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский ПСВ разгромил кипрский «Аполлон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков.
Счёт в начале второго тайма открыл Мохаммед Ихаттарен, которому ассистировал Дониелл Мален. На 56-й минуте преимущество голландцев увеличил Коди Гакпо с паса Стивена Бергвейна. Через несколько минут окончательный счёт установил Дензел Дюмфрис.
Ответный матч «Аполлон» — ПСВ состоится 29 августа в Никосии на стадионе «ГСП».
Также завершились ещё несколько первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы:
«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1
«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1
«Страсбург» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0
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