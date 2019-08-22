ПСВ разгромил «Аполлон» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский ПСВ разгромил кипрский «Аполлон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков.

Счёт в начале второго тайма открыл Мохаммед Ихаттарен, которому ассистировал Дониелл Мален. На 56-й минуте преимущество голландцев увеличил Коди Гакпо с паса Стивена Бергвейна. Через несколько минут окончательный счёт установил Дензел Дюмфрис.

Ответный матч «Аполлон» — ПСВ состоится 29 августа в Никосии на стадионе «ГСП».

Также завершились ещё несколько первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы:

«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1

«Страсбург» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0