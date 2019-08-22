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ПСВ разгромил «Аполлон» в квалификации Лиги Европы

ПСВ разгромил «Аполлон» в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский ПСВ разгромил кипрский «Аполлон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков.

Счёт в начале второго тайма открыл Мохаммед Ихаттарен, которому ассистировал Дониелл Мален. На 56-й минуте преимущество голландцев увеличил Коди Гакпо с паса Стивена Бергвейна. Через несколько минут окончательный счёт установил Дензел Дюмфрис.

Ответный матч «Аполлон» — ПСВ состоится 29 августа в Никосии на стадионе «ГСП».

Также завершились ещё несколько первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы:

«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1

«Страсбург» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
3 : 0
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
1:0 – Ихаттарен – 47, 2:0 – Гакпо – 56, 3:0 – Дюмфрис – 61
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
1 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 – Зохи – 33
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
Гент
Гент, Бельгия
2 : 1
Риека
Риека, Хорватия
0:1 – Халилович – 40, 1:1 – Депуатр – 57, 2:1 – Депуатр – 71
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1 : 1
Антверпен
Антверпен, Бельгия
0:1 – Батубинсика – 38, 1:1 – Боадю – 82
Удаления: нет – Бута, 73
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
0 : 0
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
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