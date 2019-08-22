«Спартак» проиграл «Браге» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды.
Автором единственного гола стал нападающий «Браги» Рикарду Орта, отправивший мяч в ворота «Спартака» на 74-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Жоау Новайш.
«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 мск.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
1 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 – Орта – 74
Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2
«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) — 2:0.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 – Реррас – 15, 1:1 – Стаффорд – 40, 2:1 – Лейвери – 45+1, 3:1 – Лейвери – 75, 3:2 – Гейе – 90+2 (пен)
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
2 : 0
АИК
Сольна, Швеция
1:0 – Форрест – 48, 2:0 – Эдуард – 73
Турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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