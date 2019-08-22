«Спартак» проиграл «Браге» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды.

Автором единственного гола стал нападающий «Браги» Рикарду Орта, отправивший мяч в ворота «Спартака» на 74-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Жоау Новайш.

«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 мск.

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2

«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) — 2:0.

Турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».