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«Заря» проиграла «Эспаньолу» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

«Заря» проиграла «Эспаньолу» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы каталонский «Эспаньол» принимал луганскую «Зарю». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Зари» Владислав Кочергин на 38-й минуте. «Эспаньол» сравнял счёт в начале второго тайма — мяч в ворота украинской команды отправил нападающий Факундо Феррейра. На 79-й минуте каталонцев вывел вперёд защитник Хави Лопес. Спустя две минуты голом отметился хавбек хозяев Матиас Варгас.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона, Испания
3 : 1
Заря
Луганск, Украина
0:1 – Кочергин – 38, 1:1 – Феррейра – 58, 2:1 – Хави Лопес – 79, 3:1 – Варгас – 81

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1

«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция) — 1:0.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2 : 1
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 – Болли – 43, 1:1 – Сума – 45+1, 2:1 – Тошич – 84
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
1 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 – Абена – 90+4

Ответные встречи состоятся 29 августа.

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