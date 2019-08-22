«Заря» проиграла «Эспаньолу» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы каталонский «Эспаньол» принимал луганскую «Зарю». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Зари» Владислав Кочергин на 38-й минуте. «Эспаньол» сравнял счёт в начале второго тайма — мяч в ворота украинской команды отправил нападающий Факундо Феррейра. На 79-й минуте каталонцев вывел вперёд защитник Хави Лопес. Спустя две минуты голом отметился хавбек хозяев Матиас Варгас.

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1



«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция) — 1:0.

Ответные встречи состоятся 29 августа.