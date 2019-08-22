«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, которому ассистивали Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.
Счёт был открыт на 43-й минуте в результате автогола защитника хозяев Бремера. На 59-й минуте англичане увеличили разрыв в счёте благодаря голу Диогу Жоты с передачи Адама Траоре. Через несколько минут итальянцы сократили разрыв в счёте после гола Лоренцо Де Сильвестри с паса Кристиана Ансальди. На 72-й минуте третий гол в ворота «Торино» забил Рауль Хименес. В концовке встречи «Торино» удалось вновь довести разницу до минимума, отличился Андреа Белотти с пенальти.
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