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«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, которому ассистивали Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.

Счёт был открыт на 43-й минуте в результате автогола защитника хозяев Бремера. На 59-й минуте англичане увеличили разрыв в счёте благодаря голу Диогу Жоты с передачи Адама Траоре. Через несколько минут итальянцы сократили разрыв в счёте после гола Лоренцо Де Сильвестри с паса Кристиана Ансальди. На 72-й минуте третий гол в ворота «Торино» забил Рауль Хименес. В концовке встречи «Торино» удалось вновь довести разницу до минимума, отличился Андреа Белотти с пенальти.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Торино
Турин, Италия
2 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
0:1 – Бремер – 43 (автогол), 0:2 – Жота – 59, 1:2 – Де Сильвестри – 61, 1:3 – Хименес – 72, 2:3 – Белотти – 89 (пен)
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