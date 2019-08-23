Кононов: «Спартак» настраивается на победу в ответном матче с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

«Мы провели тяжелейшее дерби с ЦСКА, много сил отдали, и тот же пятичасовой перелет, смена поясов, высокая температура — конечно, нам было непросто. Но в концовке мы прижали соперника к воротом, значит, силы ещё остаются.

Стал ли российский футбол слабее? Не могу оценивать другие команды. Но если брать результаты, то они неудовлетворительные. Все это понимают. Но посмотрите на тот же португальский футбол. Сборная очень сильна, у клубов много европейских титулов. Для «Спартака» результат с «Брагой» тоже неприемлемый. Но при счёте 0:1 мы ещё собираемся побороться и настраиваемся на победу в ответном матче", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.