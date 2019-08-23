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Радимов: ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?

Радимов: ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» — «Спартак» (1:0) снова сравнил полузащитника красно-белых Андре Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Ждём Самару и «Зенит» добавит! А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждём! Там и дадим оценку», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее наставник «Зенита-2» сравнил Шюррле с Маркизио во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч квалификации Лиги Европы в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 мск. Победитель выйдет в групповую стадию турнира.

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