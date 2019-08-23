Московский «Спартак» прервал серию из четырёх побед во всех турнирах, потерпев поражение со счётом 0:1 в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

Ранее «Спартак» обыграл в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА (2:1) и грозненский «Ахмат» (3:1), а также одержал две победы в матчах квалификации Лиги Европы с «Туном» (2:1, 3:2).

Для красно-белых это поражение также стало первым за последние шесть встреч. До победной серии команда Олега Кононова в чемпионате России сыграла вничью со столичным «Динамо» (0:0).

В следующем матче «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в 7-м туре Премьер-Лиги. Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» 25 августа, начало — в 19:00 мск.