«Спартак» прервал серию из четырёх побед
Московский «Спартак» прервал серию из четырёх побед во всех турнирах, потерпев поражение со счётом 0:1 в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
Ранее «Спартак» обыграл в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА (2:1) и грозненский «Ахмат» (3:1), а также одержал две победы в матчах квалификации Лиги Европы с «Туном» (2:1, 3:2).
Для красно-белых это поражение также стало первым за последние шесть встреч. До победной серии команда Олега Кононова в чемпионате России сыграла вничью со столичным «Динамо» (0:0).
В следующем матче «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в 7-м туре Премьер-Лиги. Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» 25 августа, начало — в 19:00 мск.
Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох
Красно-белые потерпели минимальное поражение в Браге.
- 23 августа 2019
-
00:39
-
00:27
-
00:19
-
00:03
-
00:00
- 22 августа 2019
-
23:58
-
23:52
-
23:37
-
23:33
-
23:16
-
23:14
-
22:53
-
22:51
-
22:41
-
22:23
-
22:16
-
21:53
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
Партнерский контент