Джикия: ничего критичного для «Спартака» не произошло, дома всё будет хорошо

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение со счётом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

«В моменте с голом была подача с фланга, произошёл кикс, а потом мяч залетел. Не могу сказать, что выгорели после дерби, были хорошие эмоции, но это надо оставлять. Скоро ответная игра, ничего критичного не произошло. «Брага» вообще ничем не удивила, думаю, дома всё будет хорошо. Мы часто первые минуты тяжело раскачиваемся, но не могу сказать, что все устали. Усталость есть, но нет такого, что нет сил», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 мск.