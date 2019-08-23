Понсе: старался играть как можно проще, но, к сожалению, забить не получилось

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий после поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).
«Результат отрицательный для нас, хотелось другого исхода игры. Что касается «Браги», знали, что встретим достойное сопротивление. Команда очень хорошая, сыгранная. Тем не менее, у нас остался матч в Москве, надеемся взять реванш.
По поводу момента, когда я не отдал пас на Мирзова в первом тайме — это абсолютно игровой момент, в команде нет эгоистов. Я взял игру на себя, потому что было очень мало времени.
Матч был непростой, сложно играть в обороне без мяча. Я старался играть как можно проще: в одном моменте пробил выше, второй — сыграл головой, к сожалению, забить не получилось. Будем продолжать работать.
Не считаю справедливым решение о моей дисквалификацией, но, так как оно было принято на КДК, мы должны его уважать», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 23 августа 2019
-
01:50
-
01:37
-
01:23
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:27
-
00:19
-
00:03
-
00:00
- 22 августа 2019
-
23:58
-
23:52
-
23:37
-
23:33
-
23:16
-
23:14
-
22:53
-
22:51
-
22:41
-
22:23
-
22:16
-
21:53
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13