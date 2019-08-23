Понсе: старался играть как можно проще, но, к сожалению, забить не получилось

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий после поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

«Результат отрицательный для нас, хотелось другого исхода игры. Что касается «Браги», знали, что встретим достойное сопротивление. Команда очень хорошая, сыгранная. Тем не менее, у нас остался матч в Москве, надеемся взять реванш.

По поводу момента, когда я не отдал пас на Мирзова в первом тайме — это абсолютно игровой момент, в команде нет эгоистов. Я взял игру на себя, потому что было очень мало времени.

Матч был непростой, сложно играть в обороне без мяча. Я старался играть как можно проще: в одном моменте пробил выше, второй — сыграл головой, к сожалению, забить не получилось. Будем продолжать работать.

Не считаю справедливым решение о моей дисквалификацией, но, так как оно было принято на КДК, мы должны его уважать», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.