Рейнгольд: «Спартак» пройдёт «Брагу», португальцы не умеют играть в обороне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых со счётом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

«В принципе, «Спартак» сыграл достойно, хотя мне игра абсолютно не понравилась. В Москве будет другой футбол, «Спартак» обязательно эту команду пройдёт, он обязан её пройти.

Португальцы не умеют играть в обороне. Это южные команды, они любят атаковать. Они до поры до времени будут образовывать защитные порядки, а потом полезут забивать, я знаю их характер», — приводит слова Рейнгольда Sport24.

«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 мск.