Рахимич: уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дерби

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Ахматом» в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.

«Уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дерби. Команда должна отдать все силы во встрече с «Ахматом» и добиться положительного результата. Сейчас не самый простой момент, но я уверен, что ЦСКА его преодолеет», — приводят слова Рахимича «Известия».

Матч ЦСКА – «Ахмат» состоится в воскресенье, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА, набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В минувшем туре «армейцы» в московском дерби уступили «Спартаку» со счётом 1:2.