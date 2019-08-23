Рахимич: уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дерби
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Ахматом» в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.
«Уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дерби. Команда должна отдать все силы во встрече с «Ахматом» и добиться положительного результата. Сейчас не самый простой момент, но я уверен, что ЦСКА его преодолеет», — приводят слова Рахимича «Известия».
Матч ЦСКА – «Ахмат» состоится в воскресенье, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
ЦСКА, набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В минувшем туре «армейцы» в московском дерби уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
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