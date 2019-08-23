Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ, потом поговорим о первой сборной

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал вызов в состав молодёжной сборной России нападающего ЦСКА Федора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Сербией (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарией (София, 10 сентября, 20:30 мск).



В социальной сети Шалимов опубликовал фотографию молодежной сборной СССР образца 1990 года, которая в финале чемпионата Европы обыграла команду Югославии со счётом 7:3 по сумме двух матчей.



«Это золотая молодежка, которая обыграла сборную Югославии с Бобаном, Миятовичем, Бокшичем, Просинечки, Ярни в финале чемпионата Европы по сумме двух матчей 7:3! Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодежку и выиграть чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную!» — написал Шалимов в «инстаграме».

Чалов: буду выкладываться за молодёжку на 110 процентов