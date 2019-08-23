Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ, потом поговорим о первой сборной

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал вызов в состав молодёжной сборной России нападающего ЦСКА Федора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Сербией (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарией (София, 10 сентября, 20:30 мск).
В социальной сети Шалимов опубликовал фотографию молодежной сборной СССР образца 1990 года, которая в финале чемпионата Европы обыграла команду Югославии со счётом 7:3 по сумме двух матчей.
«Это золотая молодежка, которая обыграла сборную Югославии с Бобаном, Миятовичем, Бокшичем, Просинечки, Ярни в финале чемпионата Европы по сумме двух матчей 7:3! Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодежку и выиграть чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную!» — написал Шалимов в «инстаграме».
- 23 августа 2019
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:26
-
09:10
-
08:56
-
08:25
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:55
-
04:58
-
01:50
-
01:37
-
01:23
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:27
-
00:19
-
00:03
-
00:00
- 22 августа 2019
-
23:58
-
23:52
-
23:37
-
23:33
-
23:16
-
23:14
-
22:53
-
22:51
-
22:41
-
22:23
-
22:16
-
21:53
-
21:35