Рюдигер: нет необходимости торопиться с восстановлением, впереди длинный сезон

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Я вернулся в команду почти две недели назад и с каждым днём ощущаю себя всё лучше, но, конечно, мне ещё не хватает игровой формы, в этом мне нужно прибавить. Знаю, что должен сохранять терпение. Нет необходимости торопиться, поскольку нас ожидает длинный сезон. Необходимо двигаться постепенно, день за днём, что я и делаю.

Матч за резервную команду «Челси»? Я должен испытать свои силы перед тем, как сыграю в АПЛ. Было приятно вернуться на поле, поскольку в футболе не бывает задержек, и это то, что нужно, чтобы я мог прибавить и набрать форму. Я очень рад и благодарен резервной команде за то, что мне довелось за неё сыграть.

Я не сыграл ни одного матча за последние 3 месяца, так что я был полностью мотивирован, а также хотел играть с уважением по отношению к молодым игрокам. Как зрелый игрок, я должен подавать пример своими действиями, не только разговорами», — приводит слова Рюдигера пресс-служба «Челси».