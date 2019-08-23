Эмери призвал двух игроков «Арсенала» искать себе новый клуб
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери посоветовал защитнику Шкодрану Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эль-Ненни найти себе новые клубы до конца летнего трансферного окна
«Они отличные футболисты, но так сложились обстоятельства, что они не получают необходимого игрового времени, поэтому в команде они будут недовольны. Я говорил с ними несколько раз об этом. Но они знают ситуацию, я желаю им всего самого лучшего. Думаю, сейчас лучшее для них — стать главными героями в другой команде и найти для себя новые вызовы», — цитирует Эмери The Guardian.
Напомним, что Мустафи перешёл в стан «канониров» из «Валенсии» летом 2016 года, Эль-Ненни играет за «Арсенал» с зимы 2016 года.
Эмери: «Арсенал» предпочёл бы никогда не играть с «Ливерпулем»
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