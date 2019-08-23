Недовольство Бакаева и опасный прыжок Шюррле. Фото с матча «Брага» — «Спартак»

22 августа в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды.



Автором единственного гола стал нападающий «Браги» Рикарду Орта, отправивший мяч в ворота «Спартака» на 74-й минуте матча. Результативную передачу в актив записал полузащитник Жоау Новайш.



«Спартак» и «Брага» проведут ответный матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа, начало — в 20:15 по московскому времени.

Лучшие кадры с матча «Брага» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы



«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2



«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) — 2:0.

