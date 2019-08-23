На матч «Динамо» можно попасть бесплатно, если сдать мусор на переработку

С 31 августа по 24 сентября в пунктах приема отходов Москвы будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты. Сделать это можно в 10 специальных пунктах приема, размещённых в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники.

Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции. Среди партнёров данной акции присутствует стадион «Динамо», сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

«Динамо» после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков. Следующий домашний матч бело-голубые сыграют 15 сентября с «Уфой».