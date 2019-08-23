«Барселона» отказала «Интеру» в аренде Видаля
«Барселона» отказала миланскому «Интеру» в аренде чилийского полузащитника Артуро Видаля, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, итальянский клуб хотел арендовать футболиста с правом последующего выкупа, но «Барселона» настаивает только на полноценном трансфере. Каталонцы оценивают игрока в € 20 млн.
Видаль перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 18 млн. В прошлом сезоне 32-летний хавбек принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт чилийского полузащитника с каталонцами действует до лета 2021 года.
«ПСЖ» присматривается к Видалю
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