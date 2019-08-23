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Ан. Миранчук назвал европейский клуб, в котором хотел бы играть

Ан. Миранчук назвал европейский клуб, в котором хотел бы играть
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что в Европе хотел бы выступать в «Валенсии» или в ведущих клубах чемпионата Германии.

«Чтобы уехать в Европу, надо быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут. Надо знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнёрами. Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом.

Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в „Валенсии“ или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол. Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном. Мануэл Фернандеш всегда говорил: „Уезжайте при любой возможности“, потому что там всё по-другому — футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос», — — сказал Миранчук в интервью пресс-службе «железнодорожников».

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