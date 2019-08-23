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Китай намерен натурализовать 9 игроков перед отбором ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Китай намерен натурализовать 9 игроков перед отбором ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Китайская футбольная ассоциация намерена натурализовать девять иностранных футболистов перед началом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, утверждает Агентство Синьхуа.

«Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды.

Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить ещё несколько натурализованных игроков. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", — сказал президент китайской футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что за сборную Китая будет выступать натурализованный бразилец Элкесон, который получил имя Аи Кесен.

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