Стало известно, сколько «Бавария» выручит за продажу Саншеша
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш сегодня, 23 августа, прибудет в стан «Лилля», чтобы пройти медицинское обследование, а затем подписать контракт. Как сообщает L’Équipe, соглашение с португальским футболистом будет заключено на четыре или пять лет, а мюнхенская команда получит за этот трансфер € 20 млн. Если сделка состоится, то Саншеш станет самым дорогим футболистом в истории «Лилля».
Напомним, что хавбек выступает за «Баварию» с 2016 года. В минувшем сезоне португалец забил два мяча и отдал три результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Ренату с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги рассчитан до 30 июня 2021 года.
Саншеш близок к переходу в «Лилль»
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