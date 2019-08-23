«Монако» заплатит за хавбека «Алавеса» Марипана € 15 млн

Чилийский полузащитник «Алавеса» Гильермо Марипан станет игроком «Монако», сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня вечером футболист прилетит в Монако, чтобы пройти медицинское обследование. Сумма трансфера составит € 15 млн.

Марипан перешёл в «Алавес» летом 2017 года из «Универсидад Католика». Сумма трансфера составила € 1,07 млн. В минувшем сезоне 25-летний чилиец принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2021 года.

«Монако» после двух стартовых туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Лиги 1. Монегаски проиграли «Лиону» и «Метцу» с одинаковым счётом 0:3.