В Англии фанатка приковала себя наручниками, протестуя против исчезновения клуба

Один из старейших английских клубов «Бери», основанный в 1885 году, сейчас находится на грани банкротства. Бывший директор «Бери» Джой Харт, являющаяся давней поклонницей команды, в знак протеста против данной ситуации приковала себя наручниками к водосточной трубе у офиса клуба. Её отец ранее выступал за «Бери» в качестве игрока, а также был менеджером и тренером, в сумме проработав в клубе 44 года.
«Мы ждем помощи от всех, потому что в пятницу мы больше не станем футбольным клубом. Я обращаюсь ко всем клубам на северо-западе. Помогите нам. Если никто нам не поможет, мы исчезнем уже в пятницу. Навсегда. Не могу думать, как это повлияет на меня и тысячи других людей», — цитирует Харт The Telegraph.
Фотография доступна в «твиттере» The Telegraph.
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