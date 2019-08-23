У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак пищевода

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков болен раком, сообщается на сайте объединения болельщиков московского клуба «Фратрия».
О болезни экс-футболиста стало известно около месяца назад. У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.
Сейчас 53-летний Кульков входит в тренерский штаб академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром. Также играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.
- 23 августа 2019
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