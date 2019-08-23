«Спартак» назвал цены на билеты на матч с «Зенитом»
«Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 8-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Продажа будет проходить в четыре этапа.
«Первый (с 23 по 24 августа включительно) — приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй (25 августа) — приоритетная продажа для владельцев карт болельщиков. Третий (с 26 августа по 1 сентября включительно) — онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех желающих», — говорится на официальном сайте красно-белых.
Самый дешёвый билет на эту встречу стоит 1500 рублей, а самый дорогой — 33 тыс. рублей. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 19:00 мск.
- 23 августа 2019
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