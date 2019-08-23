Источник: экс-игроков и тренера «Черноморца» повезли к следователю

В Москву на общение со следователем по делу о договорном характере матча «Чайка» — «Черноморец» повезли нескольких бывших футболистов и экс-тренера новороссийской команды.
Ранее сообщалось, что главного тренера и нескольких футболистов «Черноморца» повезли к следователю в Москву, затем администрация Новороссийска, которой принадлежит клуб, заявила, что все действующие футболисты и тренерский штаб «Черноморца» находятся в Новороссийске и готовятся к следующей игре первенства России.
«Три защитника, которых подозревали, и тренера РФС отстранил, и клуб с ними контракты не подписывал. Поэтому они бывшие, а не действующие. Так что пресс-служба администрации дала верную информацию», — цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией в клубе.
Матч ПФЛ «Чайка» — " Черноморец " состоялся в Песчанокопском 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Позже в РФС установили факт сговора в этом матче.
- 23 августа 2019
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