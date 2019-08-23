Зидан: я рассчитываю на Наваса и не думаю о его уходе
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что костариканский голкипер команды Кейлор Навас хочет покинуть клуб.
«Кейлор сейчас с нами, он хочет быть с нами. Он всегда был профессионалом. У нас будет много матчей, я рассчитываю на него. Навас всегда был и будет важным игроком для „Реала“. Поэтому я не думаю о его уходе», — приводятся слова Зидана в «Твиттере» журналиста Дермота Корригана.
Напомним, что Навас подал в клуб запрос на трансфер. Голкипер хочет иметь постоянную игровую практику, а в «Реале» ему предложили роль дублёра Тибо Куртуа. Ранее сообщалось, что 32-летний костариканец в ближайшее время может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Условия сделки не разглашаются.
«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу
- 23 августа 2019
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