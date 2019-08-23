Пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в групповой турнир ЛЧ и ЛЕ соответственно?

Российские клубы «Краснодар» и «Спартак» продолжают борьбу за выход в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Обе команды проиграли своим соперникам в первых матчах плей-офф-раундов. «Краснодар» на выезде потерпел разгром в матче с греческим «Олимпиакосом» со счётом 0:4. «Спартак» на чужом поле уступил португальской «Браге» со счётом 0:1.

Ответный матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в Краснодаре 27 августа и начнётся в 22:00 мск. «Спартак» сыграет с «Брагой» 29 августа в Москве. Начало встречи — в 20:15 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.