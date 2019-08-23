Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» проявляет интерес к форварду из АПЛ

«Динамо» проявляет интерес к форварду из АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в России. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, к 30-летнему футболисту большой интерес проявляет московское «Динамо».

Отмечается, что в ближайшее время представители «Динамо» проведут встречу с Карло Окакой, который является братом и агентом форварда. Возможен вариант, при котором бело-голубые возьмут итальянского игрока в аренду с правом выкупа.

В январе нынешнего года Чука на правах аренды перешёл в «Удинезе». В 16 матчах чемпионата Италии он забил шесть голов. Осенью 2014 года наставник сборной Италии Антонио Конте впервые вызвал Окаку на товарищеский матч с командой Албании. Форвард вышел на поле во втором тайме и забил единственный гол в матче.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент