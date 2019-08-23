«Динамо» проявляет интерес к форварду из АПЛ
Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в России. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, к 30-летнему футболисту большой интерес проявляет московское «Динамо».
Отмечается, что в ближайшее время представители «Динамо» проведут встречу с Карло Окакой, который является братом и агентом форварда. Возможен вариант, при котором бело-голубые возьмут итальянского игрока в аренду с правом выкупа.
В январе нынешнего года Чука на правах аренды перешёл в «Удинезе». В 16 матчах чемпионата Италии он забил шесть голов. Осенью 2014 года наставник сборной Италии Антонио Конте впервые вызвал Окаку на товарищеский матч с командой Албании. Форвард вышел на поле во втором тайме и забил единственный гол в матче.
- 23 августа 2019
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