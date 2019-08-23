Неймар поставил ультиматум «Барселоне»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар потребовал от «Барселоны» побыстрее решить вопрос с его трансфером, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не договорился о его переходе с «ПСЖ». Форвард намерен как можно скорее определиться с новым клубом. Ожидается, что «Барселона» сегодня, 23 августа, сделает новое предложение по трансферу игрока.

При этом каталонцы требуют от Неймара сделать заявление, что он хочет перейти только в «Барселону». Бразилец отказывается это делать, так как опасается, что «ПСЖ» не отпустит его в «Барселону», а своими словами он закроет для себя возможность перехода в «Реал».

«Барселона» ранее уже предлагала двухлетнюю аренду 27-летнего Неймара с опцией выкупа летом 2020 года за € 120 млн или обязательством выкупа в 2021 году за € 170 млн. Оба варианта были отклонены «ПСЖ».

Нынешним летом каталонцы уже совершили два крупных трансфера, купив полузащитника Френки де Йонга и нападающего Антуана Гризманна, поэтому клуб весьма стеснён в средствах. А вкупе с тем, что руководство «ПСЖ» находится в плохих отношениях с руководством «Барселоны», всё это делает трансфер Неймара практически невозможным.