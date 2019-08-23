Ковач: мне 47 лет, и я напивался не более 10 раз за всю жизнь

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ответил на вопросы болельщиков мюнхенского клуба.

«Бывало, что я напивался, но это происходило не слишком часто. Подобные случаи можно пересчитать по пальцам двух рук. Мне 47 лет, и у меня всего 10 пальцев.

Я расслабляюсь, когда нахожусь в кругу семьи и во время путешествий в открытом море. Очень важно иметь семью, в которую можно прийти после работы. В наше время это теряется. Мы должны вернуть это чувство. Семья — это якорь!



Мой брат Роберт (ассистент тренера) всегда рядом. Мы будем вместе до самого конца. В какой-то момент мы уйдём на пенсию, тогда он будет жить своей жизнью, а я — своей», — приводит слова Ковача Bild.

Ковач тренирует «Баварию» с 2018 года. В прошлом сезоне мюнхенский клуб под его руководством стал чемпионом Германии.