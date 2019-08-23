Дивеев: в первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби «Спартаку»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями о прошедшем дерби со «Спартаком» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги, которое завершилось поражением для красно-синих со счётом 1:2.
«В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби. Начали матч хорошо, могли забивать свои моменты. А вот вторую половину встречи как в обороне, так и в атаке, считаю, провалили. Но нужно двигаться дальше, сейчас впереди «Ахмат», потом — Тула. С грозненцами играем дома и сделаем все, чтобы добыть победу для наших болельщиков. Нужно готовиться и выигрывать оба матча», — цитирует Дивеева пресс-служба «армейской» команды.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
- 23 августа 2019
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