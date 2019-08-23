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Дзюба в хоккейном шлеме прошёл сквозь строй в честь дня рождения

Дзюба в хоккейном шлеме прошёл сквозь строй в честь дня рождения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в хоккейном шлеме прошёл сквозь строй в честь своего дня рождения. 22 августа форварду исполнился 31 год.

Несмотря на опасения футболиста, партнёры по команде не стали давать ему тумаков, а ограничились аплодисментами.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За период карьеры в московском клубе форвард по два раза сдавался в аренду «Томи» и «Ростову». В 2014 году футболист перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Всего в составе петербургского клуба он принял участие более, чем в 140 матчах, в которых стал автором 56 забитых мячей. Во второй половине сезона-2017/18 Дзюба выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

Дзюба в своей карьере становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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