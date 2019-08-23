Комбаров: чуть слеза не навернулась при виде пилотов, совершивших подвиг

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о подвиге членов экипажа самолёта Airbus А321. Напомним 15 августа, самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за поломки. Благодаря мастерской работе экипажа самолёт удалось посадить на кукурузное поле, никто из 234 пассажиров не погиб.
«Когда перед матчем с «Уралом» увидел пилотов, посадивших самолёт на кукурузное поле в Подмосковье, эмоции просто переполняли. Ты видишь перед собой настоящих героев, они совершили подвиг. У меня чуть слеза не навернулась. А самое главное, что, когда они выходили, весь стадион просто стоя им аплодировал, скандировал «молодцы». Я прямо заряд энергии получил, вдохновения какого-то. Это не какие-то придуманные герои, а самые настоящие», – сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 23 августа 2019
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