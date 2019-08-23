Украинский журналист — о Ракицком: игрок ведущей команды РПЛ достоин сборной

Известный украинский журналист Артём Франков высказался о ситуации с невызовом в национальную сборную страны защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Учитывая то, сколько людей это может спровоцировать и вывести из себя и так далее, понятие „достоин“ у нас расплывается, и мы разделяем политическую и спортивную составляющие. Со спортивной стороны — думаю, что достоин.

Игрок ведущей команды чемпионата России, безусловно, всегда достоин попадания в сборную Украины, как минимум конкуренции за место в ней. Это сильный чемпионат, более того, сильнее нашего. Это медицинский факт, который никуда не денешь. Вопрос не в том, откуда они берут эти деньги, вопрос в том, что в российском футболе вращаются значительно большие деньги, а соответственно, больше конкурентоспособных команд.

Думаю, Шевченко достаточно мудрый, чтобы учитывать, какую сборную он тренирует и в какой стране. И даже если он проводит на территории этой страны достаточно мало матчей, он всё равно должен это учитывать. Кроме того при Шевченко же есть ещё Андрей Павелко, который помимо того, что президент УАФ, мнил из себя великого политика и тоже должен был соответствовать президентской фракции», — сказал Франков в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.