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«Оренбург» объявил о подписании словенского хавбека Скофлека

«Оренбург» объявил о подписании словенского хавбека Скофлека
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о подписании словенского полузащитника Жига Скофлека.

Клуб подписал с 25-летним хавбеком полноценный контракт, срок действия которого остаётся неизвестным. Условия сделки не разглашаются.

Последним клубом Скофлека был «Рудар». Ранее он также выступал за словенские «Шампион Целе» и «Алюминий», а также польскую «Сталь».

В стартовавшем сезоне Скофлек принял участие в четырёх матчах за «Рудар». На его счету два результативных удара.

«Оренбург» после шести туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает последнее, 16-е место. В активе команды два очка. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 25 августа.

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