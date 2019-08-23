Защитник «Динамо» Липовой перешёл в «Оренбург»

Защитник московского «Динамо» Данил Липовой на правах аренды перешёл в «Оренбург». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба бело-голубых на странице клуба в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».
Липовой играет за «Динамо» с 2017 года. В 2017-м защитник выступал за вторую команду бело-голубых, а в прошлом году дебютировал за основу. В нынешнем сезоне 19-летний футболист ещё не выходил на поле.
«Динамо» в первых шести турах Российской Премьер-Лиги набрало пять очков. Столичный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице первенства, «Оренбург» (2) — последнее, 16-е.
В 7-м туре чемпионата России «Динамо» завтра, 24 августа, в Саранске сыграет с «Тамбовом», а «Оренбург» на следующий день в гостях встретится с тульским «Арсеналом».
- 23 августа 2019
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