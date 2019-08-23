Самедов: с огромным уважением отношусь к «Спартаку» и «Крыльям Советов»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов пригласил болельщиков на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». 35-летний экс-футболист нанесёт первый удар по мячу, а также проведёт автограф-сессию, сообщает пресс-служба самарского клуба в «Твиттере».
«Дорогие болельщики, 25 августа в Самаре пройдёт матч «Крылья Советов» — «Спартак». Я уверен, что эта игра вызовет большой интерес. С огромным уважением отношусь к этим двум клубам, потому что в одном из них я начал свою карьеру, а в другом её закончил. В 18:30 пройдёт автограф-сессия в третьем секторе. Приходите все. Надеюсь, вам понравится», — сказал Самедов.
Александр выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018-й. В «Крыльях Советов» он провёл вторую половину минувшего сезона, который стал для него последним в карьере.
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