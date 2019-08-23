«Болонья» включилась в борьбу за Тамеза, который отказал «Спартаку»
Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез, который отказался от перехода в московский «Спартак», может продолжить карьеру в «Болонье», сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, итальянский клуб уже ведёт переговоры с «орлятами» о трансфере 25-летнего хавбека. За камерунца «Болонья» готова заплатить те же € 10 млн, что предлагали красно-белые. Сам Тамез раздумывает над возможностью перебраться в Италию.
В минувшем сезоне Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов, однако в итоге принял решение играть за национальную команду Камеруна.
Тамез отказался переходить из «Ниццы» в «Спартак»
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