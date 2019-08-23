Сутормин: переведу 1 млн рублей своему первому тренеру в знак благодарности

Полузащитник Алексей Сутормин сказал, что решил отблагодарить финансово своего первого тренера, который работал с ним в академии футбольного клуба «Строгино».

«Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру — Александру Ивановичу Грекову — деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», — приводит слова Сутормина «Р-Спорт».

Напомним, этим летом Алексей перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а затем — из «Рубина» в «Зенит». Ранее сообщалось, что в обоих случаях сумма трансфера составила 50 тыс. рублей.

Согласно правилам, школы и академии, воспитавшие игрока, имеют право на солидарные выплаты, зависящие от суммы перехода. Transfermarkt оценивает Сутормина в € 3,5 млн.