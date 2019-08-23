Шаронов: «Ростов» поменял направление, играет в более открытый футбол

Тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о предстоящем выездном матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится 25 августа. Начало матча — в 19:00.

«Мы работаем в штатном режиме, всё хорошо. Победа придала позитивные эмоции, но это ни о чём не говорит. Мы движемся вперёд. Если говорить о травмированных, то Паша Могилевец ещё не выздоровел, Бегич тоже, остальные все готовятся.

«Ростов» поменял своё направление, играет сейчас по другой схеме. В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет своё лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион.

То, что сегодня тренировка немного задержалась, не означает, что мы подольше разбирали «Ростов». Мы не работаем по шаблонам. Исходя из того, как складывается теория, зависит время начала тренировки. Понятно, что есть определённый баланс, который стараемся соблюдать, но не как на смене. Так сложились обстоятельства. Дело не в «Ростове». Мы были сконцентрированы на себе», — цитирует Шаронова официальный сайт «Рубина».