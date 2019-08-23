Наставник «Бетиса» — о матче с «Барсой»: предпочёл бы, чтобы Месси простудился

Главный тренер «Бетиса» Хоан Руби пошутил насчёт возможного участия капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче 2-го тура Примеры.

«Я думаю, что Месси собирается сыграть с первых минут. Это то, чего мы ожидаем. Но я предпочитаю, чтобы он простудился. Пропустил игру не из-за травмы, а по причине простуды», — приводит слова Руби El Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Бетис» состоится 25 августа. Начало встречи — в 22:00. Игра пройдёт в Барселоне на «Камп Ноу».

Напомним, из-за полученной в ходе предсезонной подготовки травмы икроножной мышцы Месси пропустил матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:1). На этой неделе аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе. «Бетис» в дебютном матче сезона уступил «Вальядолиду» (1:2).