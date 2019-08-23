«Спасибо, что сделал меня таким счастливым». Торрес попрощался с футболом

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес написал прощальное письмо в связи с завершением карьеры. Листовки со словами футболиста были размещены на каждом сидении стадиона «Тосу Стэдиум» перед матчем с «Виссел Кобе» (1:6).
«Когда мне было пять лет, я начал играть в футбол с братом. 30 лет спустя я сыграю свой финальный матч на профессиональном уровне.
Сегодня оглядываюсь назад и с трудом могу поверить во всё, что пережил. Мне очень повезло, что я выиграл самые важные трофеи в мире и выступал за некоторые из самых престижных клубов.
Я добился успеха также со сборной Испании. Испытал сильные эмоции и счастье. Хочу поблагодарить футбол за то, что он сделал меня таким счастливым, но не хочу забывать самую важную часть спорта, которая делает его таким замечательным, — болельщиков.
Спасибо всем фанатам команд, за которые я играл. Благодарю за любовь, подбадривания и уважение. Кроме того хочу сказать спасибо болельщикам команд-соперников. Благодаря вам я стал лучше как футболист.
Надеюсь, что это заставило вас насладиться моим футболом и каким-то образом вдохновило. Никогда не прекращайте гнаться за своими мечтами. Это было настоящим удовольствием. Спасибо, футбол», — цитирует Торреса Marca.
- 23 августа 2019
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